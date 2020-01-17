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Hazer Amani'nin Sıla aşkı

Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani'den düğün sonrası gittikleri balayından ilk fotoğraflar geldi.

Haber Merkezi | 17.01.2020 - 17:39..
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Geçtiğimiz 13 Ocak'ta sade bir törenle dünyaevine giren Sıla ve Hazer Amani, balayı için Roma'ya gitti.

Hazer Amani'nin Sıla aşkı

ROMA'DA BALAYI

Romantik çift, burada taze evliliklerinin tadını çıkarırken; sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.

Hazer Amani'nin Sıla aşkı

UNUTULMAZ GECE

İstanbul Nişantaşı'ndaki evlerinde kıyılan nikah ve sonrasında yakın dostlarının katıldığı bir eğlence düzenleyen çift, o gecenin unutulmaz anlarını sevenlerinin beğenisine sundu.

"EL ELE"

Ünlü şarkıcı Sıla "El ele" notu düştüğü bu fotoğrafı paylaşırken, Hazer Amani, çok daha romantik bir paylaşım yaptı.

Hazer Amani'nin Sıla aşkı

"EN KÖTÜ GÜNÜMÜZ BÖYLE OLSUN"

Dudak dudağa verilen bir pozu paylaşan Amani, altına da "En kötü günümüz böyle olsun." yorumunu yazdı.

Hazer Amani'nin Sıla aşkı

Amani'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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