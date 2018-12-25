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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ekonomi müjdeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni ekonomi paketinin içeriği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından da açıklandı.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 15:13..
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ekonomi müjdeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni ekonomi paketinin içeriğini, sosyal medya hesabından paylaştı.

BAKAN ALBAYRAK DUYURDU

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı duyuruda, ekonomi paketinin yeni yılda da 2018'de elde edilen ivmeyi taçlandıracağına dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ekonomi müjdeleri

Bakan Albayrak "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun." paylaşımını yaptı.

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