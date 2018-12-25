Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan ekonomi müjdeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni ekonomi paketinin içeriğini, sosyal medya hesabından paylaştı.
BAKAN ALBAYRAK DUYURDU
Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı duyuruda, ekonomi paketinin yeni yılda da 2018'de elde edilen ivmeyi taçlandıracağına dikkat çekti.
Bakan Albayrak "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun." paylaşımını yaptı.