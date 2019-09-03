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HDP binasının önünde bekleyen annenin isyanı

Diyarbakır’da bir aile, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı.

DHA | 03.09.2019 - 14:23..
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HDP binasının önünde bekleyen annenin isyanı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bu sabah oğulları Süleyman'ın HDP’lilerce terör örgütü PKK’ya katılması için dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Çetinkaya Ailesi'nin ardından, 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını öne süren Remziye Akkoyun da oturma eylemi başlattı.

AİLELERDEN GÜÇ ALDI

4 yıldır oğlunu bulmak için mücadele verdiğini, ancak sonuç alamadığını ifade eden Remziye Akkoyun, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden güç aldığını ve onlarla birlikte oğlu getirilinceye kadar eylemine devam edeceğini söyledi.

HDP binasının önünde bekleyen annenin isyanı

Oturma eylemi sürerken annelerden Fevziye Çetinkaya, HDP il binasına taş attı. Bir süre sonra binadan çıkan partililer, Çetinkaya Ailesi'yle tartışma yaşadı. Tartışma sırasında aileler ile HDP'liler arasında çıkan gerginlik, polis tarafından önlendi.

HDP binasının önünde bekleyen annenin isyanı VİDEO

"BAŞLARIM SİZİN KÜRDİSTAN DAVANIZA"

Gerginlik sırasında Çetinkaya Ailesi'nin fertlerinden Aysel Bozkurt, HDP'lilere, "Diyarbakır'da genç bırakmadınız ya cezaevinde ya toprağın altında. Başlarım sizin Kürdistan davanıza, oğlumuzu geri verin." diye bağırarak tepki gösterdi.

Çetinkaya ile Akkoyun ailelerinin, HDP önündeki oturma eylemleri sürüyor.

HDP binasının önünde bekleyen annenin isyanı

HDP binasının önünde bekleyen annenin isyanı



HDP binasının önünde bekleyen annenin isyanı

HDP binasının önünde bekleyen annenin isyanı








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