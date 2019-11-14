HDP Gaziantep İl Başkanı'na terörden gözaltı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin de yer aldığı 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON

Sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, helikopter ve özel harekat ekiplerinin desteğiyle HDP, DBP il ve ilçe binalarının yanı sıra çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

51 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın da arasında bulunduğu 51 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirdi.