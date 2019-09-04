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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 4'e yükseldi

Oğlunun 4 ay önce kaçırıldığını söyleyen baba Celil Bektaş, "Ya oğlum gelecek ya ölüm çıkacak.” dedi.

İHA | 04.09.2019 - 21:42..
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HDP önünde eylem yapan aile sayısı 4'e yükseldi

Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden 3 ailenin eylemine 1 aile daha katıldı.

16 yaşındaki Yusuf Bektaş’ın babası Celil Bektaş, HDP İl Binasına gelerek oturma eylemi başlatanların arasına katıldı.

4 AY ÖNCE KAYBOLDU

Oturma eylemi başlatan 53 yaşındaki Celil Bektaş, oğlunun 4 ay önce kaybolduğunu ve en son HDP Diyarbakır İl Binasında görüldüğünü söyledi.

Bir aile daha HDP önündeki eyleme katıldı VİDEO

Acılı baba Bektaş, “Benim oğlum gelmeyene kadar ölüm de kalksa buradan ayrılmayacağım. Ben eylem yapmıyorum, ölüm orucuna giriyorum. Siyasi parti nasıl kepengini indirir, bu parti madem kepenk indirdiyse bundan sonra kimse bu partiye gelmesin artık. Allah belasını kim götürmüşse, kim sebep olmuşsa, ya oğlum gelecek ya ölüm çıkacak.” dedi.

Celil Bektaş, oğlunun ortadan kaybolmasının ardından eşi Hediye Bektaş’ın hastalandığını ve bugüne kadar hastanede tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 4'e yükseldi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 4'e yükseldi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 4'e yükseldi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 4'e yükseldi

HDP önünde eylem yapan aile sayısı 4'e yükseldi

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