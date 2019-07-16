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HDP, S-400 alımından rahatsız

Rusya'dan satın alınan S-400'leri gereksiz bulan Pervin Buldan, Türkiye'nin bu sisteme ihtiyacının olmadığını söyledi.

AA & Ensonhaber | 16.07.2019 - 15:30..
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HDP, S-400 alımından rahatsız

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri, dünyada büyük yankı uyandırdı.

Amerika, NATO ve AB; Türkiye'nin S-400 alarak hata yaptığını savunsa da hava savunma sistemleri Ankara'ya teslim edildi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN S-400'E İHTİYACI YOKTU"

Türkiye'nin silahlanmasına karşı olduklarını dile getiren Buldan, S-400'lere de F-35'lere de ihtiyaç olmadığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadında yer alan Pervin Buldan, "Yargı paketi dediler, S-400 paketi getirdiler. Halkın kaynaklarını savaş rejimine harcamaktadırlar. Türkiye İttifakı dedikleri S-400 ittifakıdır. Halkın ihtiyacı ise barış ve demokrasidir. En geniş demokratik ittifakı oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

HDP, S-400 alımından rahatsız

HDP, S-400 alımından rahatsız VİDEO

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