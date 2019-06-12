HDP vicdani ret istedi

Yeni askerlik yasasına ilişkin görüşmeler, Meclis'te başladı.

Görüşmeler sırasında partilerden farklı sesler yükseliyor.

AK Parti ile MHP yasanın bir an önce geçmesini isterken, HDP'den vicdani ret çıkışı geldi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, vicdani ret seçeneğinin gelmesi gerektiğini söyledi.

VİCDANİ RET UYGULAMASI

Vatana hizmetin kışlada yapılmasının zorunlu olmaması gerektiğini dile getiren Bülbül, "Zorunlu askerliğin bir kamu hizmeti olduğu mantığıyla sadece kamu hizmeti yapmanın askerlik değil, farklı hizmetlerle de olacağı, bunun da vatan hizmeti olacağı, bunun da Türkiye'de sorunların çözümüne katkı sunacağı düşüncesiyle zorunlu askerliğin artık bir şekilde çözüme kavuşturulması, zorunlu askerlik olmaması gerektiği kanısındayız. Zira Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden Türkiye ve Azerbaycan dışında zorunlu askerlik ve vicdani ret uygulamasına dönük düzenlemeler söz konusudur.

HDP askerlik için vicdani ret istedi VİDEO

"KIZILHAÇ'TA VATANA HİZMET ETME..."

Örneğin, kimi ülkelerde vicdani ret için o kişilere kamu hizmetinde örneğin anaokullarında, örneğin çeşitli hizmet kuruluşlarında, örneğin sivil toplum hizmetinde, örneğin Kızılay’da, örneğin Kızılhaç’ta, örneğin yardım kuruluşlarında ve benzeri ortamlarda görev yapma, vatana hizmet etme, halka hizmet etme gibi olanaklar sunulmaktadır." ifadelerini kullandı.