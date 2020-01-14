HDP'den Kürtçe anons isteği

Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı'nın yapılmasına karşı çıkan partilerden biri de HDP'ydi.

HAVALİMANLARINDA KÜRTÇE ANONS

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, İstanbul Havalimanı'yla ilgili farklı bir çıkışa imza attı.

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Havalimanı'ndan neden Kürtçe anons yapılmadığını sorguladı.

HDP'li vekil, uçaklarda, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında ve tüm havalimanlarında Kürtçe anonsların yapılması gerektiğine dikkat çekti.

UÇAKLAR, HAVALİMANLARI, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Beştaş, hazırladığı soru önergesinde "Uçaklar ve havalimanları başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında Kürtçe anons yapılması ve Kürtçe çeviri olanağının sağlanması için gerekli çalışmalar ne zaman yürütülecektir" ifadelerini kullandı.