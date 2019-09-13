Terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan 3 HDP'li için Diyarbakır'da eylem düzenlendi.

Seçim dönemlerinde barış güvercini haline bürünen HDP'li vekiller, buradaki eylemlerde gerçek yüzünü de ortaya koydu.

"ÇATIŞMALAR DA SAVAŞLAR DA..."

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadeleriyle tehditler savurdu.

HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi ViDEO