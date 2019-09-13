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HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP; milleti, savaşla çatışmayla tehdit etmeye başladı. Leyla Güven'in küstah sözlerine, tepki çığ gibi.

Haber Merkezi | 13.09.2019 - 10:40..
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HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi

Terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu tespit edilmesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan 3 HDP'li için Diyarbakır'da eylem düzenlendi.

Seçim dönemlerinde barış güvercini haline bürünen HDP'li vekiller, buradaki eylemlerde gerçek yüzünü de ortaya koydu.

"ÇATIŞMALAR DA SAVAŞLAR DA..."

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadeleriyle tehditler savurdu.

HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi ViDEO

HDP'li Leyla Güven'den savaş tehdidi

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