PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, seçim çalışmaları sırasında güvenlik güçlerini provoke etmeye çalışıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden geçen konvoyu durduran jandarma'ya, HDP'li vekiller güçlük çıkarttı.

KİMLİK KONTROLÜNDE ŞARKI

HDP'li vekiller Ömer Öcalan ve Ayşe Sürücü'nün de içinde bulunduğu HDP konvoyu, Şanlıurfa Suruç'ta kimlik kontrolü için durduruldu.

Mehmetçikler, HDP'li vekillerin yola devam edebileceğini söyledi ancak milletvekilleri askerlere zorluk çıkardı.

HDP'li milletvekillerinden Jandarmaya provakasyon VİDEO

PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Şarkıyı kapatmak için direnen araçtakiler jandarmayı zorlamaya, provoke etmeye devam etti. Milletvekilleri uygulama noktasını terk etmeyerek, zorluk çıkardı. Jandarma ekiplerini sinirlendirmek için son ses PKK müziği açan vekillerin, bu hareketi ise bardağı taşırdı.

"MİLLETVEKİLİ OLABİLİRSİN..."

Mehmetçik, HDP'li milletvekiline "Konuşmalarına dikkat et. Milletvekili olabilirsin ancak yüce devletimizin görevlisine bu şekilde konuşamazsın.

"KARIŞIKLIK ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORSUN"

Milletvekili olman senin burada kabalık yapmanı gerektirmez. Ben burada sana devam et diyorum sen karışıklık çıkartmaya çalışıyorsun." diyerek, tepki gösterdi.