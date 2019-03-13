taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.46385
Euro
6.1775
Altın
1307.47
Borsa
101907.25
Gram Altın
229.757

HDP'li milletvekillerinden jandarmaya provakasyon

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde rutin bir yol kontrolü yapan jandarmalara HDP'li milletvekilleri zorluk çıkarttı; provoke etmeye çalıştı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 16:00..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
HDP'li milletvekillerinden jandarmaya provakasyon

PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, seçim çalışmaları sırasında güvenlik güçlerini provoke etmeye çalışıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden geçen konvoyu durduran jandarma'ya, HDP'li vekiller güçlük çıkarttı.

KİMLİK KONTROLÜNDE ŞARKI

HDP'li vekiller Ömer Öcalan ve Ayşe Sürücü'nün de içinde bulunduğu HDP konvoyu, Şanlıurfa Suruç'ta kimlik kontrolü için durduruldu.

Mehmetçikler, HDP'li vekillerin yola devam edebileceğini söyledi ancak milletvekilleri askerlere zorluk çıkardı.

HDP'li milletvekillerinden Jandarmaya provakasyon VİDEO

PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTILAR

Şarkıyı kapatmak için direnen araçtakiler jandarmayı zorlamaya, provoke etmeye devam etti. Milletvekilleri uygulama noktasını terk etmeyerek, zorluk çıkardı. Jandarma ekiplerini sinirlendirmek için son ses PKK müziği açan vekillerin, bu hareketi ise bardağı taşırdı.

"MİLLETVEKİLİ OLABİLİRSİN..."

Mehmetçik, HDP'li milletvekiline "Konuşmalarına dikkat et. Milletvekili olabilirsin ancak yüce devletimizin görevlisine bu şekilde konuşamazsın.

"KARIŞIKLIK ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORSUN"

Milletvekili olman senin burada kabalık yapmanı gerektirmez. Ben burada sana devam et diyorum sen karışıklık çıkartmaya çalışıyorsun." diyerek, tepki gösterdi.

HDP'li milletvekillerinden jandarmaya provakasyon

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacı Sayid konkordato istedi

Hacı Sayid konkordato istedi

161
Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

Gayrimenkul zengini Aşkın Nur Yengi'den yeni yatırım

98
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika vefat etti

40
Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

Ronaldolu Juventus çeyrek finalde

61
2018'de en çok göç veren iller belli oldu

2018'de en çok göç veren iller belli oldu

55
Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

Sıla, Ahmet Kural'ı yalanladı

103
Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi

Fatih Terim İtalyanca röportaj verdi

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir