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HDP'li Pervin Buldan'dan Öcalan'a övgüler

Kandil'in sözcüsü HDP'li Pervin Buldan, Meclis kürsüsünden terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdü, Öcalan gidince ülkede şiddet, ölüm ve gözyaşının gündem olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 17:35..
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CHP'nin, "Her evden bir oy HDP'ye" diyerek Meclis'e soktuğu HDP'li Pervin Buldan, asker ve polislerimizi şehit eden terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a kürsüden övgüler dizdi.

"İMRALI'DAN HABER ALINAMIYOR"

"İmralı'da Sayın Öcalan'a karşı üç yıldır kesintisiz ağırlaştırılmış bir tecrit uygulanıyor. 5 Nisan 2015'ten bu yana İmralı'dan haber alınamıyor. Hukuka aykırı bir biçimde avukat ve aile görüşüne izin verilmiyor. Tüm görüşme talepleri reddediliyor.

HDP'li Pervin Buldan'dan Öcalan'a övgüler VİDEO

ÖCALAN VARKEN DEMOKRASİ, ÖZGÜRLÜK, BARIŞ KONUŞULUYORDU

Sayın Öcalan’ın devrede olduğu süreçte demokrasi, özgürlükler, demokratik anayasa, demokratik cumhuriyet, barışçıl dış politika konuşuluyordu. İmralı’nın kapısına kilit vurulduğu günden bu yana demokrasi de kilitlendi. O gün bugündür, kriz, baskı, şiddet, ölüm, gözyaşı, darbe, OHAL; adaletsizlikler, hukuksuzluklar ülkenin temel gündemi oldu. Bu yönüyle tecrit, sadece İmralı’ya değil tüm ülkeye uygulanıyor."

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