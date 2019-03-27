HDP'nin Kandil sessizliği

PKK'nın siyasi kanadı HDP, bu kayıplarının ardından açıklama yapmıyor, taziyeleri kabul etmiyor. 31 Mart seçimlerine 4 gün kala HDP, ittifak yaptığı CHP ve İP seçmenini ürkütmemek için sessizliği koruyor. Sessizlik...

4'Ü DE KANDİL'İN YÖNETİMİNDEYDİ

Operasyon düzenlenen 4 terörist de PKK'nın yönetildiği Kandil'in önemli isimlerinden. Ağır yaralı olan Rıza Altun, Cemil Bayık'ın sağ kolu.

Öldürülen teröristlerden olan Mikail Özdemir, PKK'nın dış temaslarını koordine ediyordu.

Emrullah Dursun, son yıllarda sözde Dış İlişkiler Komitesi'nde faaliyet gösterdi.

Ali Aktaş, 2017 yılında Kandil'e çekildi ve Kandil Bölgesi Sorumlusu oldu.

Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler VİDEO