Hekim ve diş hekimi muayene katılım payları güncellendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenelerine ilişkin katılım payı tutarlarını güncelledi.

Yeni düzenlemeyle hastanelere göre 50 ile 100 lira arasında değişen ücretler uygulanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle birlikte, muayene türü ve sağlık kuruluşunun basamağına göre farklı ücretlendirme sistemi getirildi.

BİRİNCİ BASAMAKTA ÜCRET ALINMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmaya devam edilmeyecek.

HASTANE BASAMAKLARINA GÖRE FARKLI ÜCRETLENDİRME

İkinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında 50 lira katılım payı alınacak. Eğitim ve araştırma hastaneleri ile üçüncü basamak devlet hastanelerinde ise ücret 90 lira olarak uygulanacak.

ÜNİVERSİTE VE ÖZEL HASTANELERDE 100 LİRA

Diş hekimliği ve tıp fakültesi bulunan vakıf üniversiteleri ile ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında katılım payı 100 lira olacak.

AİLE HEKİMİ SEVKLERİNDE İNDİRİM

Aile hekimleri aracılığıyla sevk edilen hastalarda, katılım payı yüzde 50 oranında indirimli uygulanacak.

10 GÜN İÇİNDE BAŞVURUYA EK ÜCRET

Aynı uzmanlık dalında 10 gün içinde farklı sağlık kuruluşuna yapılan başvurularda katılım payı 30 lira artırılarak tahsil edilecek. Bu tutar, SGK’den gelir alanlar için maaşlardan, diğer kişiler için ise eczaneler aracılığıyla alınacak.