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Helin Avşar'ın boyu uzadı

Geçirdiği estetik operasyonları yüzünden eski halinden eser kalmayan Helin Avşar, sosyal medya hesabından photoshop'suz fotoğraf yayınlamıyor.

Haber Merkezi |
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Helin Avşar'ın boyu uzadı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, Instagram sayfasında yeni bir fotoğraf paylaştı. Avşar'ın son fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

TAKİPÇİLERİ "PHOTOSHOP'LUSUN" DEDİ

Uzun boyu dikkatlerden kaçmayan Helin Avşar'a bazı takipçileri "Çok zayıfladın kilo al" şeklinde yorumlar yaparken, bazı takipçileri de "Photoshop'u abartmışsın" yorumunu yaptı.

Helin Avşar'ın boyu uzadı

Geçirdiği estetik operasyonları sonrası bambaşka biri olan Helin Avşar takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Avşar'ın birçok takipçisi Helin Avşar'ın son halini beğenmemişti.

Helin Avşar'ın boyu uzadı

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