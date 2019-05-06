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Yavru bakımında iki annenin iş birliği

Gaziantep'te kuluçkaya yatan ördek, yeni doğum kedinin hem yavrularına bakıyor hem de anneye yardım ediyor.

İHA | 06.05.2019 - 13:00..
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Gaziantep'te ördek besleyen Fatma ve Mustafa Güngör çiftine ait kuluçkadaki bir ördek, yeni doğmuş kedi yavrularına kendi anneleri gibi bakıyor. Kuluçkaya yatmış olan ördeğin yanında doğum yapmış anne kedinin zaman zaman kulübeden çıkıp gezdiğinde ise yavru kedilere ördek sahip çıkıyor.

Yavru bakımında iki annenin iş birliği

"ANNELİK DUYGUSU AĞIR BASTI"

Yavru kediler kimi zaman anneleri olmasın rağmen ördeğin yanına giderek, sevgi gösterisinde bulunuyor.

Yavru kedi ve ördeğin dostluklarını görünce çok şaşırdıklarını belirten Fatma Güngör, "Bizler her gün burada bu havyanlarla vakit geçiriyoruz. İlk gördüğümüzde bizde şaşırdık. Normalde ördekler hassas olurlar kuluçka döneminde başka canlı istemezler ama demek ki annelik duygusu ağır bastığı için aynı ortamı paylaştılar. Biz çok duygulandık. Ördek yavru kedileri korurken, kedi kuluçkadaki ördeğin yumurtalarına dahi dokunmuyor. Bu aslında biz insanların ders çıkartması gereken görüntüler ama anlayana" diye konuştu.

Yavru bakımında iki annenin iş birliği

Yavru bakımında iki annenin iş birliği

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