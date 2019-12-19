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Hem oynadı hem dans etti

Mersin’de, temizlediği sokaktaki düğünde çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynayan temizlik işçisinin görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DHA | 19.12.2019 - 16:36..
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Mersin Akdeniz Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Sait İsnaç, görev aldığı Şevket Sümer Mahallesi'nde sokakları temizlerken sokak düğününe denk geldi.

FENOMEN OLDU

Müziğin ritmine kapılan işçi, bir anda oynamaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılınca, temizlik işçisi fenomen oldu.

Mersinli temizlik işçisi müziğin ritmine kapıldı İZLE

BİR MAAŞ İKRAMİYE İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, binlerce beğeni alan bu görüntüye kayıtsız kalmadı. Temizlik işçisi, Başkan Gültak tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi. İsnaç'ı makamında ağırlayan Başkan Gültak, işçilerin mutlu bir şekilde çalışmasının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

Hem oynadı hem dans etti

"İŞİNİ SEVEREK YAPIYORSUN"

Gültak, "Dün akşam işçimizin görüntülerini gördüm. En az 5 defa izledim. Hem işini yapıyor hem eğleniyor. Biz de bunu istiyoruz. İnsanlar işini severse, sokağı sever insanları sever. Seni tebrik ederim. İşini severek yapıyorsun. Böyle olduğu sürece belediyenin her yeri tertemiz olur. Vatandaş da memnun olur. Çok da güzel oynuyorsun. Bir dahaki düğüne birlikte gidip oynayalım." dedi.

Hem oynadı hem dans etti

"MÜZİĞİ DUYUNCA DAYANAMIYORUM"

Gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen fenomen işçi Sait İsnaç ise; "23 yıldır belediyede çalışıyorum. Her zaman böyle neşeliyimdir. Müziği duyunca oynayama başlıyorum, dayanamıyorum. Görüntülerin çekildiğinden haberim yoktu. Görüntülerin bu kadar ilgi çekeceğini düşünmemiştim. Çok şaşkınım." diye konuştu.

Hem oynadı hem dans etti

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