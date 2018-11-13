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Hilary Duff bebeğinin plasentasını içeceğine karıştırdı

Ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Hilary Duff bebeğinin plasentasını içeceğine katarak içti.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 10:31..
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31 yaşındaki ABD'li şarkıcı ve oyuncu Hilary Duff, son dönemde yaptığı açıklamayla ülke gündemine bir anda oturdu.

İÇECEĞİNE KARIŞTIRDI

Ünlüler arasında yaygınlaşan 'yeni doğan bebeğin plasentasını yeme' modasına uyan Duff, bunu içeceğine karıştırdığını söyledi.

Hilary Duff bebeğinin plasentasını içeceğine karıştırdı

"EN GÜZEL MEYVELİ İÇECEKTİ"

25 Ekim'de adını Banks Violet koyduğu kızını dünyaya getiren Duff, çocuğunun plasentasını meyveli bir içeceğin içine kattığını açıkladı.

31 yaşındaki Duff, bu deneyimi, "10 yaşımdan beri içtiğim en güzel meyveli içecekti. Kalori, meyve ve lezzetli her şey içindeydi." şeklinde anlattı.

Hilary Duff bebeğinin plasentasını içeceğine karıştırdı

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