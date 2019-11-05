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Himalayalar'dan düşen dağcının terörist olduğu belli oldu

Himalayalar’ın zirvesine YPG paçavrası dikmek isteyen İspanyol dağcının, YPG'li bir terörist olduğu ortaya çıktı.

AA | 05.11.2019 - 16:11..
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Himalayalar'dan düşen dağcının terörist olduğu belli oldu

Suriye'nin kuzeyinde terör ögütü YPG'ye karşı Türkiye'nin başlattığı mücadeleye, başta Avrupa olmak üzere birçok ülke tepki gösterip YPG'nin yanında saf tutmuştu.

Çeşitli eylem ve projelerde yer alarak YPG'ye desteklerini gösteren göstericilerin bazıları, bu eylemleri sırasında mundar oluyor.

Bunlardan biri de İspanyol dağcı Fernando Sanchez Grassa...

Grassa, terör örgütü YPG'ye desteğini göstermek için 8 bin 848 rakımlı Himalayalar’a çıkmaya çalışıp, YPG paçavrasını dikemeden 6 bin metreden düşerek ölmüştü.

Himalayalar'dan düşen dağcının terörist olduğu belli oldu

YPG'Lİ BİR TERÖRİST OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Grassa'nın, daha sonradan sıradan bir eylemci ya da YPG sempatizanı olmadığı ortaya çıktı.

Grassa, 2017’de YPG’ye katılıp uzun süre Suriye’de teröre destek verdi.

Ölen teröristin, ölümünden sonra YPG kamplarında ellinde silahla çekilmiş fotoğrafları sosyal medyadan servis edildi.

CESEDİNE HALA ULAŞILAMIYOR

Teröristin cesedine, yoğun sis ve zorlu hava şartları nedeniyle  hâlâ ulaşılamadı.

Himalayalar'dan düşen dağcının terörist olduğu belli oldu

Himalayalar'dan düşen dağcının terörist olduğu belli oldu

Himalayalar'dan düşen dağcının terörist olduğu belli oldu

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