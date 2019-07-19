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Hindistan, ertelenen Ay görevini pazartesi gerçekleştirecek

Hindistan, geçtiğimiz günlerde ertelenen Chandrayaan-2 uzay aracını pazartesi günü fırlatacak.

AA | 19.07.2019 - 14:44..
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Hindistan, bir süredir Ay'a yeni bir uzay aracı gönderme projesi üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fırlatmaya hazır olan Chandrayaan-2, içerisinde bulunduğu Pragyan robotik aracını Ay'ın güney kutup bölgesine indirecek. Pragyan, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayan ilk uzay aracı olacak.

Chandrayaan-2, Ay'ın karanlık yüzünde güney kutbu çevresinde yürüteceği keşif görevi kapsamında Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.

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İLK DEFA HİNDİSTAN KEŞFEDECEK

Hint yetkililer, Chandrayaan-2'nin daha önce hiçbir ülkenin ulaşamadığı bölgelerde keşif faaliyeti yürüteceğini vurguladı.

Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü, Ay yörüngesinde 1 yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.

FIRLATMA ERTELENMİŞTİ

Hindistan'ın ikinci Ay görevini gerçekleştirecek Chandrayaan-2 uzay aracının fırlatılması, teknik aksaklık nedeniyle geçtiğimiz günlerde ertelenmişti.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü'nden (ISRO) yapılan açıklamada, fırlatma sisteminde teknik bir aksaklık gözlemlendiği, Chandrayaan-2 aracının fırlatılmasının önlem olarak iptal edildiği açıklanmıştı.

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PAZARTESİ GÜNÜ FIRLATILACAK

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), hafta başında teknik aksaklık nedeniyle fırlatılmayan Chandrayaan-2 aracının, pazartesi günü uzaya gönderileceğini bildirdi.

ISRO'dan yapılan açıklamada, uzman komitesinin bir önceki denemede oluşan aksaklıkları giderdiği ve aracın fırlatılmaya hazır olduğu belirtildi.

Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

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