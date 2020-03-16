Hindistan halkı koronadan korunmak için inek idrarı içti

Çin’de başlayıp dünyaya yayılan koronavirüs sonrası insanlar önlem almaya devam ederken, ineğin kutsal sayıldığı Hindistan’da bir grup Hindu, koronavirüsten korunmak için ‘inek idrarı içme partisi’ düzenledi.

PARTİYE 200 KİŞİ KATILDI

Uzmanların, inek idrarının koronavirüsü önleyebileceğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmesine rağmen, etkinliğe katılım yüksek oldu.

Tüm Hindistan Hindu Birliği adlı grubun ev sahipliğinde düzenlenen partiye, yaklaşık 200 kişi katıldı.

"21 YILDIR İNEK İDRARI İÇİYORUZ"

Ekinliği katılanlardan Om Prakash, "21 yıldır inek idrarını içiyoruz ve inek gübresinde banyo yapıyoruz. Bu sayede hiç İngiliz ilaçlarını kullanma gereği duymadık." dedi.