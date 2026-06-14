Hindistan'da 5 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Assam eyaletinde dün 5 askerin hayatını kaybettiği nakliye uçağı kazasında düşme anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
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Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen uçak kazasında, 5 asker hayatını kaybetti.
Söz konusu kazaya ilişkin yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak yan yattığı ve alev aldığı anlar yer aldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bölgede genellikle kargo ve malzeme taşımak için kullanılan çift motorlu turboprop askeri nakliye uçağının düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Hindistan Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı düştü: 5 asker hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)