Hindistan'da 5 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı

Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen uçak kazasında, 5 asker hayatını kaybetti.

Söz konusu kazaya ilişkin yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 nakliye uçağının iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak yan yattığı ve alev aldığı anlar yer aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Bölgede genellikle kargo ve malzeme taşımak için kullanılan çift motorlu turboprop askeri nakliye uçağının düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.