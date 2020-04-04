taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Hindistan'da ikiz bebeklere Covid ve Corana ismi koyuldu

Koronavirüs salgını görülen ülkede yenidoğan bebeklerine 'Covid' ve 'Corona' ismi koyan anne ve baba, isimlerin ileride değişebileceğini söyledi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hindistan'da ikiz bebeklere Covid ve Corana ismi koyuldu

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, Hindistan'da tespit edilen 2 bin 567 vaka bulunuyor ve 72 hasta hayatını kaybetti.

Salgın nedeniyle can kayıplarının yaşandığı ülkede, aynı zamanda dünyaya gözünü açan bebekler de oluyor.

BEBEKLERİNE COVİD VE KORONA İSMİ VERDİLER

Hindistan salgından etkilenen ülkeler arasında yer alırken, ülkenin Raipur kentinde biri erkek ve diğeri kız olmak üzere ikiz bebek dünyaya geldi.

Ülke genelinde salgınla mücadele kapsamında karantina uygulanırken, 27 yaşında doğum yapan anne, bu anlamda bebeklerine 'Covid' ve 'Corona' ismini verdiklerini açıkladı.

"VİRÜS NEDENİYLE BU İSİMLERİ DÜŞÜNDÜK"

Hastane personellerinin de bebekleri bu isimlerle anmasıyla birlikte kararı verdiklerini dile getiren anne, "Aslında virüs tehlikeli ve yaşamı tehdit ediyor, ancak salgın, insanları sanitasyon, hijyen ve diğer iyi alışkanlıklara odakladı. Bu nedenle bu isimleri düşündük." dedi.

Anne bebeklerin isimlerinin ilerleyen zamanlarda değişebileceğini belirtti.

Hindistan'da ikiz bebeklere Covid ve Corana ismi koyuldu

İlginizi Çekebilir
Hindistan'da bir kişi polise tükürdü
Onlarca polisin arasında tükürük saçan adam, dayak yedi. O anlar kameraya yansıdı.
Brezilya'da koronadan ölenlerin sayısı 359 oldu
Latin Amerika'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü Brezilya'da, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 359'a yükseldi.
Senegal'deki sahte doktor, FETÖ okulundan mezun çıktı
Senegal'in başkenti Dakar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri yaptığını iddia eden sahte doktorun, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait bir okuldan mezun olduğu ortaya çıktı.
Maryland'de 5 bebekte koronavirüs çıktı
ABD'nin Maryland eyaletinde biri 1 aylık, 5 bebekte yeni tip koronavirüse rastlandığı açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
146
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
303
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
129
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
133
ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati
ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati
77
İstanbul'da toplu ulaşımda maskeli seyahat şartı
İstanbul'da toplu ulaşımda maskeli seyahat şartı
111
100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm
100 bin tatilcinin gittiği Bodrum'da koronadan ilk ölüm
41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir