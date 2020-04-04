Hindistan'da ikiz bebeklere Covid ve Corana ismi koyuldu

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, Hindistan'da tespit edilen 2 bin 567 vaka bulunuyor ve 72 hasta hayatını kaybetti.

Salgın nedeniyle can kayıplarının yaşandığı ülkede, aynı zamanda dünyaya gözünü açan bebekler de oluyor.

BEBEKLERİNE COVİD VE KORONA İSMİ VERDİLER

Hindistan salgından etkilenen ülkeler arasında yer alırken, ülkenin Raipur kentinde biri erkek ve diğeri kız olmak üzere ikiz bebek dünyaya geldi.

Ülke genelinde salgınla mücadele kapsamında karantina uygulanırken, 27 yaşında doğum yapan anne, bu anlamda bebeklerine 'Covid' ve 'Corona' ismini verdiklerini açıkladı.

"VİRÜS NEDENİYLE BU İSİMLERİ DÜŞÜNDÜK"

Hastane personellerinin de bebekleri bu isimlerle anmasıyla birlikte kararı verdiklerini dile getiren anne, "Aslında virüs tehlikeli ve yaşamı tehdit ediyor, ancak salgın, insanları sanitasyon, hijyen ve diğer iyi alışkanlıklara odakladı. Bu nedenle bu isimleri düşündük." dedi.

Anne bebeklerin isimlerinin ilerleyen zamanlarda değişebileceğini belirtti.