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Hindistan’da korkutan patlama

Mumbai’de bir binanın alt katlarında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

DHA | 05.05.2019 - 12:39..
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Vatandaşların yangına müdahale için itfaiyeyi beklediği sırada orta katta büyük bir patlama oldu.

PATLAMAYI DUYANLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Yangın Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’de Andhari bölgesinde bir binanın alt katında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede üst katlara sıçradı. Yangın başlangıcı ile birlikte binadakiler tahliye edildi ancak 2 kişi olayda yaralandı. Yangın kısa sürede üst katlara da sıçradı. Binadan dumanların yükseldiği sırada, 4’ncü katta büyük bir patlama meydana geldi.

Hindistan’da korkutan patlama

2 KİŞİ YARALANDI, BİNA KONTROL ALTINDA

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Polis yetkilileri patlamanın nedenin araştırıldığını; olayda bir terör unsuru olup olmadığını sorgulandığını duyurdu.

Hindistan’da korkutan patlama

Hindistan’da korkutan patlama

Hindistan’da korkutan patlama

Hindistan’da korkutan patlama

Hindistan’da korkutan patlama

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