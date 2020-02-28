Hindistan'da yakılan caminin çatısında Cuma namazı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasası protestolarla karşılandı.
Düzenlenen gösterilerde gerilimin tırmanması, şiddet olaylarına yol açtı.
YAKILAN CAMİDE CUMA NAMAZI
Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybederken, Mustafabad bölgesinde bir cami ateşe verilmişti.
Olayın ardından Müslümanlar, yakılan camide Cuma namazı için toplandı.
Namaz, caminin çatı katında kılındı. Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.