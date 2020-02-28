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Hindistan'da yakılan caminin çatısında Cuma namazı

Hindistan'da çıkan olaylarda yakılan caminin çatı katında Cuma namazı kılındı.

AA | 28.02.2020 - 16:25..
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasası protestolarla karşılandı.

Düzenlenen gösterilerde gerilimin tırmanması, şiddet olaylarına yol açtı.

YAKILAN CAMİDE CUMA NAMAZI

Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişi hayatını kaybederken, Mustafabad bölgesinde bir cami ateşe verilmişti.

Olayın ardından Müslümanlar, yakılan camide Cuma namazı için toplandı.

Namaz, caminin çatı katında kılındı. Bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Hindistan'da yakılan caminin çatısında Cuma namazı

Hindistan'da yakılan caminin çatısında Cuma namazı

Hindistan'da yakılan caminin çatısında Cuma namazı

Hindistan'da yakılan caminin çatısında Cuma namazı

Hindistan'da yakılan caminin çatısında Cuma namazı

Hindistan'da yakılan caminin çatısında Cuma namazı

Hindistan'da yakılan caminin çatısında Cuma namazı

Hindistan'da yakılan caminin çatısında Cuma namazı

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