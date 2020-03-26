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Hindistan'da yasağa uymayanlara polisin sert müdahalesi

Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı alınırken, polisin müdahalesi tepkilere yol açtı.

REUTERS | 26.03.2020 - 10:22..
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Buna göre gıda, manav, meyve ve sebze satan yerlerin açık kalacağı belirtildi.

SOPAYLA DÖVDÜ

Yasağa uymayan vatandaşlar ise polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Hindistan'ın birçok şehrinde güvenlik güçlerinin yasağa rağmen evlerinden çıkan kişilere, sopalarla müdahale ettiği görüldü.

Hindistan'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sopayla müdahale İZLE

CEZA OLARAK EGZERSİZ YAPTIRDI

​​Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Hindistan'ın Pencap bölgesinde polisler, sokağa çıkma yasağına rağmen evlerinden çıkan kişileri yakalayarak, onlara egzersiz yaptırdı ve "Biz toplum düşmanlarıyız, evlerimizde oturamıyoruz." cümlelerini tekrarlattırdı.

Hindistan'da yasağa uymayanlara polisin sert müdahalesi

YERDE YUVARLANMALARINI EMRETTİ

​Bir diğer görüntüde ise Hint polisinin, yasağa uymayan kişilere yerde yuvarlanmalarını emrettiği görüldü.

Hindistan'da yasağa uymayanlara polisin sert müdahalesi

Hindistan'da yasağa uymayanlara polisin sert müdahalesi

Hindistan'da yasağa uymayanlara polisin sert müdahalesi

https://videonuz.ensonhaber.com/izle/hindistan-da-sokaga-cikma-yasagina-uymayanlara-sopayla-mudahale

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