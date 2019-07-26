Hindistan'daki çocuk hırsızları kameraya yakalandı

Hindistan'da kameralara yansıyan görüntüler dehşete düşürdü...

Biri kadın 3 hırsız, annesi ile birlikte tren istasyonunda uyuyan çocuğu takibe aldı.

Anne ve çocuğun çevresinde bir süre gezinen hırsızlar, sakin bir anı bekledi.

ANNESİNİN YANINDAN ALIP UZAKLAŞTI

O an gelince de kadın olan hırsız, bir anda uyuyan annenin yanına sokularak, bebeği sessizce alıp yürümeye başladı.

Kucağındaki minik bebeğin ağlamaması için hızlı hızlı hareket eden kadın hırsız, suç ortaklarıyla birlikte ortadan kayboldu.

Hindistan'da çocuk hırsızları kameraya yakalandı iZLE