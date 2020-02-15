Hindistan'dan trafikteki korna sesini azaltacak ilginç fikir

Dünyanın Çin’den sonra en kalabalık ülkesi olan Hindistan’ın birçok şehri, uzun yıllar boyunca trafik sorunlarıyla boğuşuyor. Üstelik burada yaşayan sürücülerin korna alışkanlıkları diğer ülkelere göre oldukça abartılı.

Hintli sürücüler, trafik problemleriyle boğuşurken sık sık korna çalıyorlar, bu da hem trafikte gerilimin artmasına hem de gürültü kirliliğine neden oluyor. Ancak Hindistan polisinin abartılı korna sesleri için geliştirdiği bir çözümü var.





KORNA SESLERİNİ ALGILAYIP KIRMIZI IŞIĞIN SÜRESİNİ UZATAN TRAFİK IŞIKLARI

Hindistan'ın Mumbai kentindeki polisler, trafikteki gürültü kirliliği ile başa çıkabilmek için akıllıca bir fikir ortaya attı. Polisler, bazı trafik ışıklarına desibel ölçen aletler taktı ve bu aletleri trafik ışıklarına entegre etti.

Söz konusu cihazlar, 85 desibelden daha fazla bir ses algıladığında otomatik olarak kırmızı ışığın süresini uzatıyor. Bu da sürücülerin daha az kornaya basmalarını sağlıyor.

Geçtiğimiz kasım ve aralık aylarında, şehirdeki bazı önemli kavşaklarda test edilen bu sistem, önümüzdeki aylarda da 10 farklı noktada kullanılacak.

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