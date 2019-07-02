Hindistan’ı sel vurdu: 16 ölü

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai’de, 24 saattir devam eden şiddetli yağışlar sonucu sel meydana geldi ve acil durum ilan edildi.

HAVAALANLARINI SU BASTI, UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Hindistan televizyon kanalı NDTV’de yer alan habere göre, meydana gelen selde toplamda 16 kişi hayatını kaybederken, şehirdeki havaalanlarını su bastı ve birçok uçuşun ertelenmesine neden oldu. Tren seferlerine de geçici olarak ara verildi. Yetkililer, durumu ‘sivil toplum denetim’ odasından takip ederken, Hindistan donanması da selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olması için ekip gönderdi.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Malad yerleşim alanında ise şiddetli yapışlar sonucu istinat duvarı çöktüğü belirtilirken, olayda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ağır yaralandığı ve 10 yaşındaki bir kızın da enkaz altında kaldığına değinildi. Kalyan’da ise bir okul duvarı iki evin üzerine düşerek, 1’i çocuk 3 kişinin ölümüne neden oldu.

'EVDEN ÇALIŞIN' TALİMATI

Ayrıca, meydana gelen sel nedeniyle vatandaşlara, ‘Acil durum olmadıkça evden çıkmayın’ çağrısı yapılırken, şehirde eğitime ara verildi ve özel sektördeki firmalar çalışanlarından evden çalışmalarını istedi.