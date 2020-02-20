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Hindistanlı bir adam 4 yıldır Trump'a tapıyor

Hindistanlı bir emlakçı evine ABD Başkanı Trump'ın heykelini dikerek, evini Trump tapınağına dönüştürdü.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 02:48..
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Hindistanlı bir emlakçı olan Bussa Krişna evini Trump tapınağına dönüştürerek ABD Başkanı Donald Trump'a 4 yıldır taptığını belirtti.

"DİĞER TANRILARI BIRAKIP ONA DUA ETMEYE BAŞLADIM"

ABD'de emlak ve reality şov krallığından başkanlığa sıçramış Trump'a 4 yıl önce rüyasında gördüğünden beri tapındığını söyleyen Bussa Krişna, "Ona olan sevgim hürmete dönüştü. Bu bana muazzam mutluluk veriyor. Dolayısıyla diğer tanrıları bırakıp ona dua etmeye başladım" dedi.

TRUMP'IN GERÇEK BOYUTTA HEYKELİNİ DİKTİ

Arka bahçesinin duvarına 'Donald Trump' yazıp ABD Başkanı'nın gerçek boyutta bir heykelini diken Bussa Krişna, bu yüzden akrabalarıyla başının belaya girdiğini belirtti.

Kendisine "Bizi toplum içinde rezil ediyorsun" tepkisini gösteren akrabalarına "Siz nasıl Şiva'ya inanıyor ve tapıyorsanız, ben de Trump'a inanıyor ve tapıyorum. Hiçbirimiz diğerinin böyle yapmasını engelleyemez" yanıtını verdiğini anlattı.

Hindistanlı bir adam 4 yıldır Trump'a tapıyor

Hindistanlı bir adam 4 yıldır Trump'a tapıyor

Hindistanlı bir adam 4 yıldır Trump'a tapıyor

Hindistanlı bir adam 4 yıldır Trump'a tapıyor

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