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Hint seçmen yanlış partiye oy verince kendini cezalandırdı

Hindistan'da ittifakların kullandığı semboller nedeniyle kafası karışan ve yanlış partiye oy veren Pawan Kumar, parmağını kesti.

Haber Merkezi | 19.04.2019 - 11:23..
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Hint seçmen yanlış partiye oy verince kendini cezalandırdı

Çin'in ardından 1 milyar 340 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da, bir aydan uzun sürecek seçim süreci 11 Mart'ta başladı.

Hindistan'daki bu seçim sürecinde oy vermek isteyen Hindistan vatandaşları, uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak sandıkta ilginç bir olay yaşandı.

Hint seçmen yanlış partiye oy verince kendini cezalandırdı

YANLIŞ PARTİYE OY VERDİ

Hindistan'ın Bülendşehr şehrinde yaşayan Pawan Kumar, perşembe günü sandığa giderek oyunu kullandı. Oy kullanacağı makinedeki sembollerin çok fazla olması nedeniyle kafası karışan adam, yanlış partiye oy verdiğini anladı.

Bölgesel partiye oy vermek isterken, Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi'ne (BJP) oy veren Kumar, bunu sonradan fark etti.

"BU HATA İÇİN PARMAĞIMI KESTİM"

Yanlış partiye oy verdiğini sonradan anlayan adam, kendini parmağını keserek cezalandırdı. Kumar, verdiği oydan sonra bir açıklama yaparak, “Fil için oy kullanmak istedim ama yanlışlıkla çiçek için oy verdim. Bu hata için parmağımı kestim.” diye konuştu.

Hint seçmen yanlış partiye oy verince kendini cezalandırdı

SEMBOLLERİ KARIŞTIRDI

BJP, logosunda lotus çiçeği kullanıyor. Kumar’ın oy vermek istediği, fil sembolünü kullanan parti ise Bahujan Samaj Partisi (BSP). BSP seçimde, iktidardaki BJP’ye karşı diğer iki bölge partisiyle birlikte ittifak yapmıştı.

GELENEK DEVAM EDİYOR

Ayrıca Hindistan'da, seçimlerden sonra 'parmakların çıkmayan bir mürekkeple işaretlenmesi' geleneği hala devam ediyor. Hindistan'da okuma-yazma oranının düşük olması nedeniyle semboller, büyük önem kazanıyor. Ayrıca bölge partilerinin ve girilen ittifakların da sayıca çok olması seçmenler için kafa karıştırıcı oluyor.

Hint seçmen yanlış partiye oy verince kendini cezalandırdı

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