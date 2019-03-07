İngiltere'de iki hırsız, bir iş yerindeki oyun konsolundaki paraları çalmak için camı kırıp içeri girdi. Hırsızlar makineye saldırdığı sırada, güvenlik için yerleştirilen sis makinesi çalıştı ve içeri duman kapladı.

Hırsızlar eli boş dönmek zorunda kaldı.

SİS MAKİNESİ DEVREYE GİRDİ

Soygun girişimi, İngiltere'nin doğusundaki Northamptonshire bölgesinde bulunan Corby kasabasında meydana geldi. Dükkânın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki hırsızın çekiçle dükkânın camını kırıp, içeri girdiği görülüyor.

Polis tarafından bu tarz girişimleri önlemek amaçlı kurulan sis makinesi, hırsızların içeri girmesiyle devreye giriyor. Ancak, içerisinin aniden sisle dolmasına rağmen hırsızlardan bir tanesi, elindeki çekiçle oyun konsoluna vurmaya devam ediyor.

Hırsızların planını 'sis makinesi' bozdu VİDEO



ELİ BOŞ DÖNDÜLER

Bir süre sonra sis yüzünden görüşlerini tamamen kaybeden hırsızlar, hiçbir şey çalamayacaklarını anlayınca dükkânı terk ediyorlar.

Northamptonshire polis biriminin yaptığı açıklamada, olayın kasım ayında meydana geldiği, fakat yerel iş yerlerine karşı yapılan hırsızlık girişimlerinin artmasıyla sis makinesi kullanımını teşvik etmek için görüntünün yeni yayınlandığı belirtildi. Açıklamada, hırsızların hala yakalanamadığı da belirtildi.