taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8838
Euro
6.4924
Altın
1488.71
Borsa
99027.82
Gram Altın
281.654
Bitcoin
49571.79

Hisar-A füze savunma sistemi seri üretime geçiyor

Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan son sistem testlerinde hedefi başarıyla imha etti.

AA | 13.10.2019 - 02:47..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş
Hisar-A füze savunma sistemi seri üretime geçiyor

Türkiye'nin sınırlarını ve Suriye'yi tehdit eden terör örgütlerine karşı yürüttüğü Barış Pınarı operasyonuna birçok Batılı ülke karşı çıkarken, kimileri de silah satışını durdurdu.

Ancak Türkiye'nin kararlılığı ve savunma sanayisinde her geçen gün kendine yetebilir hale gelmesi, bu tehditleri boşa çıkarıyor.

HİSAR-A  İÇİN SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan Hisar projeleri kapsamında geliştirilen Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'da seri üretime geçileceğini duyurdu.

Hisar-A füze savunma sistemi testi geçti

"HEDEFİ VURDU, SERİ ÜRETİM BAŞLADI"

Demir, paylaşımında, "SSB yönetiminde ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen Hisar-A Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Seri üretime geçiliyor." ifadelerini kullandı.

Hisar-A füze savunma sistemi seri üretime geçiyor

HAVA TEHDİTLERİNE KARŞI KORUYACAK

Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı Milli Alçak/Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar projesi yürütülüyor.

Hisar füzelerinin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

Hisar-A füze savunma sistemi seri üretime geçiyor

HİSAR-A, HAREKET HALİNDEKİ BİRLİKLERİ KORUYACAK

Hisar-A ise hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getiriyor.

Hisar projesi sayesinde, hava savunma alanında temel teknolojilerin kazanılmasının yanında yeni kazanımlar da elde ediliyor. Hisar'ın envantere alınması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılaması için başta 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağı birlikte çalışıyor.

Bu arada, Hisar-A'nın (alçak irtifa) 2021'de, Hisar-O'nun (orta irtifa) 2022'de silahlı kuvvetlere teslim edilmesi planlanıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

YPG kontrolündeki Kamışlı'ya kargo uçağı indi

104
Nürnberg'de PKK'lılar Türk marketine saldırdı

Nürnberg'de PKK'lılar Türk marketine saldırdı

61
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

14
Hisar-A füze savunma sistemi seri üretime geçiyor

Hisar-A füze savunma sistemi seri üretime geçiyor

9
HDP önündeki babadan oğluna çağrı

HDP önündeki babadan oğluna çağrı

3
Konya'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

Konya'da toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

2
Kendi evinin yangın ihbarını aldı

Kendi evinin yangın ihbarını aldı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir