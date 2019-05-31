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Hisense, telefon ile fotoğraf makinesini birleştiren bir patent aldı

Hisense, telefon ve fotoğraf makinesinin aynı cihazda toplandığı yeni bir patent başvurusu yaptı.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 15:07..
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Çin'in Shandong Eyaleti, Qingdao kentinde bulunan çok uluslu bir beyaz eşya ve elektronik üreticisi olan Hisense, bir tarafında kamera diğer tarafında ise telefon olan ilginç bir cihaz patenti başvurusu yaptı.

Genellikle Android TV'lerle ilgilenenlerin bildiği bir marka olan Hisense, aynı zamanda bazı akıllı telefonlar da üretiyor. Ancak bu yeni patent eğer gerçek hayata aktarılırsa oldukça ilginç bir cihaz karşımıza çıkaiblir.

hisense

SAMSUNG BAŞARILI OLAMAMIŞTI

Aslında buna benzer tasarımı öne çıkaran tek şirket Hisense değil. Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung da Galaxy S4 serisini tanıtırken, arkasında fotoğraf makinelerindeki gibi zoom paneli bulunan Galaxy S4 Zoom modelini tanıtmış, ancak kullanıcıların pek fazla ilgi göstermediği telefon piyasada çok uzun süre tutunamamıştı.

ZOOM

Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) veritabanınında ortaya çıkan Hisense patenti ise Samsung'un ürettiği telefondan tasarımsal olarak daha iyi görünüyor. Üstelik bazı kaynaklara göre Hisense, Samsung gibi telefonun arkasına sadece zoom paneli eklemekle kalmayacak, fotoğraf makinesi ile telefonu tek bir cihaz halinde üretecek. Bu etkileyici cihazla ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız.

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