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Hizan dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Sahip olduğu doğal ve kültürel güzelliklerle saklı cennet olarak adlandırılan Bitlis'in Hizan ilçesi, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden bu yıl yaklaşık bin 500 fotoğrafçıya ev sahipliği yaptı.

AA | 30.12.2018 - 09:31..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
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Hizan ilçesi, tarihi eserleri, inanç alanında yetiştirdiği alimleri ve doğal güzellikleriyle son zamanlarda turizmde önemli bir yer edindi.

YERYÜZÜ CENNETİ

Havası, suyu, dağları, kışın beyaz, yazın yemyeşil görüntüsüyle yeryüzü cennetini andıran ilçe, gölleri, nehirleri ve şelaleleriyle çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Hizan dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

HUZUR ORTAMI OLUŞTU

Güvenlik güçlerinin düzenlediği başarılı operasyonların ardından huzur ve güvenin hakim olduğu ilçe, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Bu yıl ilçeyi ziyaret eden yaklaşık bin 500 fotoğrafçı, doğal güzellikleri ve benzeri az görülen taş evleri fotoğrafladı.

Hizan dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

FOTOĞRAFÇILARDAN BÜYÜK İLGİ

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu,"Operasyonların ardından terörün izini silmek için sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya başladık. Fotoğraf yarışmaları, söyleşiler, konserler ve geziler düzenledik. Son yıllarda buraya çok fazla misafir gelmeye başladı. Özellikle düzenlediğimiz yarışmalarla burayı fotoğrafçıların ilgi odağı haline getirdik. Geldiğimiz noktada Hizan'ın hangi köyüne bakarsanız fotoğrafçı dolu. Hizan artık terörle değil, kültürel etkinliklerle anılma başlandı" ifadesini kullandı.

Hizan dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

DAĞLARDA ARTIK SİLAH SESİ YOK

Fotoğraf sanatçısı Selda Çetin de ilçenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirtti. Bölgenin doğal güzelliklerini fotoğraflamanın mutluluk verici olduğunu aktaran Çetin, "Hizan'ın dağlarında artık silah sesi yok, deklanşör sesi var. Bu çok güzel. Buraya gelmek için cesarete ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. İsteğe ve arzuya gerek var. Buraya tek başıma da geleceğim ve artık otellerde değil evlerin kapısını çalıp evlerde kalacağım. Köylülere söz verdim. Fotoğraf açısından da malzeme çok fazla" diye konuştu.

Hizan dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Hizan dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Hizan dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Hizan dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Hizan dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Hizan dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Hizan dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

Hizan dağlarında artık silah değil, deklanşör sesi var

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