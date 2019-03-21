Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla her yıl binlerce turisti ağırlayan Bitlis'in Hizanilçesi, belgesel ve klip çekimleri için de gözde mekanlar arasında yer almaya başladı.

Eşsiz tabiatı ve bozulmamış yapısıyla görenleri hayran bırakan Hizan, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından gerçekleştirilen tanıtım hamlesiyle kabuğunu kırmaya çalışıyor.

DOĞASIYLA İLGİ ÇEKİYOR

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzur ve güvenin hakim olduğu ilçe, tarihi taş evleri, yeşil bitki örtüsü, kadim tarihinden bugüne ulaşan değerleriyle yönetmenlerin de ilgisini çekmeye başladı.

Daha önce belediye öncülüğünde düzenlenen foto safariyle Türkiye'nin ünlü fotoğrafçılarını ağırlayan Hizan, şimdi de belgesel ve klip çekimlerine ev sahipliği yapıyor.

Hizan eşsiz güzelliğiyle doğal stüdyoya dönüştü VİDEO



"GÜZELLİĞİ BELGESELLERE KONU OLUYOR"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son yıllarda güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucu kentin huzura kavuştuğunu söyledi.

Hizan'ın, sonbaharın en güzel yaşandığı ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Hamitoğlu, şöyle konuştu:

"Burada fotoğraf yarışmaları, söyleşiler, konserler ve geziler düzenledik. Çalışmalarımız neticesinde buraya çok fazla misafir gelmeye başladı. Fotoğraf yarışmalarıyla burayı fotoğrafçıların ilgi odağı haline getirdik. Ardından belgesel çekmek isteyenler geldi. Hizan'ın taş evleri ve insanıyla ilgili belgeseller çekildi. Bunun yanı sıra reklam filmi çekenler gelmeye başladı. En son ses sanatçılarımız, şarkıları için klip çekmeye başladı. Bu bizi mutlu etti."

KLİP ÇEKİMİ İÇİN HİZAN TERCİH EDİLDİ

Kültür Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu bağlama sanatçısı Arif Çelik de "Şu Sevda Denen" isimli şarkısına ilçede klip çektiğini dile getirdi.

Daha önce resmi görev için geldiği Hizan'ın tabiatına hayran kaldığını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'ya gittik ama gönlüm burada kaldı. Klip fikri oluştuktan sonra 'Bu klip çekilirse Hizan'da çekilmeli' dedim. Bu hayalde kaldım. Kaymakam Hamitoğlu'nun bulunduğu bir ortamda bu konu yine gündeme geldi. 'Klip çekimine destek vereceğini' söyledi. Son bir bestem vardı, onu da burada çalıp söyledik."