Hoffenheim'dan Ozan Kabak'ın Avustralya maçında oynamamasına tepki

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra katılığı 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu ilk maçında Avustralya ile karşı karşıya geldi.

Kanada’nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada, Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela düdük çaldı.

Ay-yıldızlılar, rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Avustralya’ya galibiyeti getiren golleri 27’nci dakikada Irankunda ve 75’inci dakikada Metcalfe kaydetti.

KADRO TARTIŞMA YARATTI

Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise sahaya çıkardığı ilk 11 ve sonrasında maç içerisinde verdiği kararlar ile tartışmaların odağı oldu.

HOFFENHEIM HESABINDAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Vincenzo Montella'yı eleştirenler arasında Bundesliga ekibi Hoffenheim da yer aldı.

Alman ekibinin resmi sosyal medya hesabı, Dünya Kupası’nda Türkiye Milli Takımı’nın Avustralya’ya karşı aldığı mağlubiyet sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Hoffenheim, forma giymeyen oyuncusu Ozan Kabak’a atıfta bulunarak "Kein Ozan, kein Sieg…" (Ozan yok, zafer yok…) ifadesini kullandı ve paylaşımı "Na, Guten Morgen" (Günaydın) notuyla paylaştı.