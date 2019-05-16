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Hollanda'da helal kesim yasaklansın protestosu

Hayvanları Koruma Partisi, hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin yasaklanması için yasa tasarısı sundu.

AA | 16.05.2019 - 16:41..
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Hollanda'da Hayvanları Koruma Partisi, kamuoyunda "helal kesim yasağı" diye tanımlanan hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı sundu.

"UYUŞTURULMADAN KESİME HAYIR"

PvdD lideri Marianne Thieme, sosyal medya hesabından, "Uyuşturulmadan kesimi durdur." ifadesini kullandığı paylaşımı ile yasa tasarısı önergesininin Temsilciler Meclisine sunulduğunu açıkladı.

Önergede, ülkede hayvanların kesilmeden önce uyuşturulması teklif ediliyor. Yasa tasarısında mezbahaların yeni yasaya hazırlanabilmesi için 5 yıl geçiş süresi tanınıyor.

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