Hollanda'da helal kesim yasaklansın protestosu

Hollanda'da Hayvanları Koruma Partisi, kamuoyunda "helal kesim yasağı" diye tanımlanan hayvanların uyuşturulmadan kesilmesinin yasaklanması için parlamentoya yasa tasarısı sundu.
"UYUŞTURULMADAN KESİME HAYIR"
PvdD lideri Marianne Thieme, sosyal medya hesabından, "Uyuşturulmadan kesimi durdur." ifadesini kullandığı paylaşımı ile yasa tasarısı önergesininin Temsilciler Meclisine sunulduğunu açıkladı.
Önergede, ülkede hayvanların kesilmeden önce uyuşturulması teklif ediliyor. Yasa tasarısında mezbahaların yeni yasaya hazırlanabilmesi için 5 yıl geçiş süresi tanınıyor.