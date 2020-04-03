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Hollanda'da koronadan ölenlerin sayısı 1487 oldu

Korona nedeniyle vaka sayısı son 24 saatte bin 26 artarak 15 bin 723'e ulaşırken, ölü sayısı 148 artışla 1487'e çıktı.

AA |
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Hollanda'da koronadan ölenlerin sayısı 1487 oldu

Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM), koronavirüs ile ilgili bilgileri güncelledi.

ÖLÜ SAYISI 1487 OLDU

RIVM'nin açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 502 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısı 6 bin 286'ya ulaştı.

Koronavirüs görülen kişi sayısı 1026 artarak 15 bin 723'e, ölü sayısı da 148 artışla 1487'e çıktı.

Hollanda'da koronadan ölenlerin sayısı 1487 oldu

HAYATINI KAYBEDENLER 65 YAŞ VE ÜZERİ

Hayatını kaybedenlerin çoğu 80 ila 84 yaş arasında, yüzde 95'i de 65 yaş üstü kişiler oldu.

Hastalık belirtileri bulunan herkesin test edilmemesi nedeniyle vaka sayısındaki gerçek rakamın daha yüksek olduğu düşünülürken, Ulusal Yoğun Bakım Değerlendirme Vakfı (NICE) da 1159 koronavirüs hastasının yoğun bakımda bulunduğunu açıkladı.

Hollanda'da koronadan ölenlerin sayısı 1487 oldu

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