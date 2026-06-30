Hollanda'nın golü sonrası duygusal anlar: Bebeğini kaybeden Gakpo gözyaşlarını tutamadı

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16 turuna adını yazdırırken geçtiğimiz günlerde çocuğunu kaybeden Cody Gakpo, karşılaşma sırasında duygusal anlar yaşadı.

72. dakikada Hollanda'yı 1-0 öne geçiren Gakpo, attığı golün ardından gözyaşlarını tutamadı.

BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Dünya Kupası için Hollanda Milli Takımı ile kampta olduğu sırada çocuğunu kaybettiği haberini alan Hollandalı oyuncu, Fas maçında topu filelere göndermesinin ardından takım arkadaşlarından büyük destek gördü.

GOLÜNÜ ATTI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI...

Sahadaki takım arkadaşlarının yanı sıra yedek oyuncular da kulübeden çıkarak Gakpo'nun etrafını sardı ve arkadaşlarına destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Liverpool ve Hollanda Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cody Gakpo, Dünya Kupası sırasında büyük bir acı yaşamıştı.

Gakpo ve eşi Noa van der Bij, doğmamış erkek bebeklerini hamilelik sürecinde kaybettiklerini açıklamıştı.