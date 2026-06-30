Hollanda'yı penaltılarda geçen Fas tur atladı

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FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Hollanda ve Fas karşı karşıya geldi.

Meksika'nın Monterrey kentindeki mücadelenin normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

BERABERLİK 90+1'DE GELDİ

Hollanda'nın golünü 72. dakikada Cody Gakpo atarken Fas'ın sayısını 90+1. dakikada Issa Diop kaydetti.

FAS PENALTILARDA TURLADI

Seri penaltı atışlarında rakibini 3-2 mağlup eden Fas, son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Turnuvaya veda eden Hollanda'da Kluivert, Timber ve Summerville penaltılardan yararlanamazken Fas'ta El Aynaoui ile Hakimi penaltı kaçırdı.

Fas, son 16 turunda Kanada ile kozlarını paylaşacak.

TURU SECDEYLE KUTLADILAR

Ismael Saibari'nin attığı penaltı golünün ardından Faslılar büyük sevinç yaşadı.

Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular takım halinde secde yaparak galibiyeti kutlayıp şükrettiler.

Penaltı atışları öncesinde de Fas takımı yedek kulübesinde hep birlikte dua etti.

Ayrıca Faslı futbolcular kendi taraftarlarının olduğu tribüne giderek son 16'ya yükselmenin coşkusunu birlikte tezahürat yaparak kutladı.

Hollanda'nın PSV takımında forma giyen Saibari, bu golle Hollanda'yı evine gönderirken ülkesini son 16'ya taşıyan isim oldu.

HOLLANDA: 1 (2) - FAS: 1 (3)

Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Pires, Bruno Boschilia (Brezilya)

Hollanda: Verbruggen, Van Hecke, Van Dijk, Ake (Dk. 71 Koopmeiners), Dumfries, Gravenberch (Dk. 86 Timber), De Jong (Dk. 110 De Roon), Van de Ven (Dk. 86 Hato), Summerville, Gakpo (Dk. 113 Kluivert), Brobbey (Dk. 71 Weghorst)

Fas: Bono, Hakimi, Diop, Riad (Dk. 75 Salah-Eddine), Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi (Dk. 79 El Mourabet), Brahim Diaz (Dk. 79 Yassine), Ounahi (Dk. 86 Rahimi), El Khannous (Dk. 87 Talbi), Saibari

Goller: Dk. 72 Gakpo (Hollanda), Dk. 90+1 Diop (Fas)

Sarı kart: Dk. 47 Diop (Fas)