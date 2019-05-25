Hollande: Türkiye turizmde altyapıda çok başarılı

Dünya Turizm Forumu, dünya turizminin önemli temsilcileri ve çok sayıda Türk iş insanının katılımıyla Angola'nın başkenti Luanda'da gerçekleştirildi.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourençoe, Angola Turizm Bakanı Angela Bragança, konuk bakanlar ve Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum) Başkanı Bulut Bağcı'nın katıldığı forumda, Türkiye'nin turizmdeki başarısına dikkat çekildi.

Forumda konuşan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, petrol üretimi ve ihracatında Afrika'da ikinci büyük ülke konumunda bulunan Angola'nın turizmde Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi.

Okyanusa kıyısı bulunan ve kilometrelerce uzunlukta sahil şeridine sahip Angola ile ilgili bilgiler paylaşan Hollande, yeni gelişim alanlarıyla turizmde dünyanın yıldızı parlayan bölgelerinden Afrika pazarına ışık tuttu.

Hollande, turizmde yüksek potansiyeli bulunan Angola'ya bu alanda başarılı olması için neler yapması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

TÜRKİYE BAŞARILI BİR ALTYAPI ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜ

Dünyada turizm konusunda çok başarılı ülkelerin bulunduğunu, bunun en güzel örneğinin Türkiye olduğunu kaydeden Hollande, "Türkiye çok başarılı bir altyapı çalışması yürüttü. Angola'nın da Türkiye gibi önce altyapı çalışmasını halletmesi gerekiyor. Angola, Türkiye'yi örnek almalı" dedi.