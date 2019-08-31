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Hong Kong protestoları devam ediyor

3 aydır devam eden protestolara, Çin tarafından baskı gördüklerini söyleyen Hristiyan ve Budist tarikatlar da destek verdi.

Haber Merkezi | 31.08.2019 - 15:56..
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Hong Kong protestoları devam ediyor

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı 13’üncü haftasına giren hükümet karşıtı protestolar polis yasağına rağmen devam ediyor.

Hong Kong’un Wan Chai bölgesindeki bir stadyumda gün içinde toplanan binlerce kişi, polis yasağına rağmen protesto gösterisi düzenledi.

Polisle göstericiler arasında yaşanan kovalamaca sonrasında protestocular, Wanchai Polis Karakolu yakınlarında etraftan topladıkları plastik bariyer, bank, çöp kutusu ve çeşitli materyaller ile barikat kurarak ateşe verdi.

Hong Kong protestoları devam ediyor

BEN MUSA'YIM DİYEREK TALEPLERİN YERİNE GETİRİLMESİ İSTEDİ

Beyaz takma sakallı, geleneksel kostüm giyen ve elinde bastonuyla yürüyen biri “Bugün ben Musa’yım” diyerek protestocuların 5 talebinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Hong Kong protestoları devam ediyor

rotestocular, ateş yakarak barikat kurdu VİDEO

BARİKATTA PATLAMA

Öte yandan protestocular, polise karşı ateş yakarak barikat kurdu. Barikatta şiddetli patlama meydana geldi.

Hong Kong protestoları devam ediyor

Hong Kong protestoları devam ediyor

Hong Kong protestoları devam ediyor

Hong Kong'da göstericiler molotof atmaya devam ediyor

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