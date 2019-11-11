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Hong Kong'da polisin göstericiyi vurduğu an

Hong Kong'da iade tasarısı nedeniyle başlayan protesto gösterileri devam ederken, dün polisin protestoculara uyguladığı şiddet canlı yayında görüntülendi.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 09:36..
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Ülke genelindeki protestolar, iade tasarısı nedeniyle aylardır dur durak bilmedi.

PROTESTOLAR ŞİDDETLENİYOR

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, protestolar yüzünden tasarının 'öldüğünü' açıklasa da protestolar her geçen gün daha da şiddetlendi.

HER GEÇEN GÜN YENİ BİR ŞİDDET OLAYI

Polisin protestolar sırasında uyguladığı şiddet görüntülerine ise dün bir yenisi daha eklendi.

Hong Kong polisi göstericiyi Plastik mermiyle vurdu ViDEO

Hong Kong'da polisin göstericiyi vurduğu an

POLİS GÖSTERİCİYİ PLASTİK MERMİYLE VURDU

Çin'deki gösteriler dün sosyal medyada canlı yayınlandı.

Canlı yayın sırasında Çinli bir polisin, protestocu genci plastik mermiyle yakın mesafeden vurduğu görüldü.

GÖSTERİCİ YARALANDI

Ayrıca görüntülerde, yere düşen göstericinin yaralandığı, ancak vücudundan kan akmadığı da görüldü.

Hong Kong'da polisin göstericiyi vurduğu an

Hong Kong'da polisin göstericiyi vurduğu an

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