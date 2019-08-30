Hong Kong'da protestoculara gözaltılar

Hong Kong'da dün yapılan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO) Hong Kong Garnizonu'nda rotasyon adımının ardından, kentte gün içinde hükümet karşıtı grupların önemli isimlerinden Joshua Wong, Andy Chan ve Agnes Chow gözaltına alındı.

Wong ve Chow, haziranda Wan Chai semtindeki "polis karakollarını hedef alan yasadışı bir gösteriye katılmak", "gösteriyi organize ve teşvik etmekle" itham edilirken, Chan ise "polise saldırmak" ve "isyan" şüphesiyle gözaltına alındı.

ŞEMSİYE DEVRİMLERİ PROTESTOSUNUN FİGÜRLERİ

Hong Kong'da 2014'te düzenlenen "Şemsiye Devrimleri" adlı protesto gösterilerinin önemli figürleri olan Wong ve Chow'un gözaltısı, Çin medyasınca "3 öncü ayrılıkçı gözaltına alındı, Hong Kong polisi teyit etti." başlığıyla verildi.

YARINKİ PROTESTO YASAKLANDI

Diğer yandan yarın düzenlenmesi planlanan protesto, polis tarafından yapılan açıklamaya göre, yıkıcı kitlesel etkilere neden olacağı gerekçesiyle dün yasaklanmıştı.

Protestoyu organize eden en büyük gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi (CHRF), polisin kararını, kentin temyiz komisyonuna taşırken, komisyon, "gösterinin kamu düzenine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle itirazı reddetti.

CHRF, yaptığı açıklamada, göstericilerden özür dileyerek, gözaltına alınan protestoculara hukuki destek vereceklerini duyurdu.