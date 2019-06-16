Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Hong Kong'da Çin'e suçlu iadesini kolaylaştıran yasa tasarısının gündeme gelmesinin ardından başlayan protestolar bir haftayı tamamladı.

TASARI ASKIYA ALINDI

Yoğun protestoların ardından Hong Kong Özerk Yönetimi Başkanı Carrie Lam, dün yaptığı basın açıklamasında tasarının askıya alındığını ifade etti.

SOKAKLARI TERK ETMEDİLER

Ancak bu açıklama sokaklardaki öfkeli protestocuları tatmiş etmiş değil. Eylemciler tasarının tamamen hükümetin gündeminden çıkmasını istiyor.

ABD-ÇİN KARŞI KARŞIYA

Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim olan Hong Kong'da Başkan Lam, Çin tarafından destekleniyor. ABD ise Çin'e iade tasarısına karşı çıktıklarını açıklamıştı.

1 ÖLÜ 80 YARALI

Öte yandan bir haftadır devam eden gösterilerde 22'si polis, 80 kişi yaralandı, bir kişi ise yaşamını yitirdi.

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