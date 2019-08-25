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Hong Kong'daki gösteriler hız kesmeden devam ediyor

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesine karşı başlayan ve haftalardır devam eden protestolarda göstericiler yüz tanıma sistemi olan kameraların direklerini söktü, polise saldırdı.

AA | 25.08.2019 - 16:16..
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Hong Kong'daki gösteriler hız kesmeden devam ediyor

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protestolar hız kesmiyor.

Hong Kong'un Kwai Fong bölgesinde internet üzerinden organize olan binlerce protestocu Tsuen Wan Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yerel saatle 15.00'te başlayan yürüyüşte "Bağımsız Hong Kong, Haydi Hong Kong" sloganları eşliğinde sağanak yağışa rağmen sürdü.

Göstericiler dün polise taş, molotof kokteyli ile saldırırken, polisin göz yaşartıcı gaz ve biber gazıyla müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Hong Kong'daki gösteriler hız kesmeden devam ediyor

Hong Kong'da polis ve göstericiler birbirlerine saldırdı VİDEO

Bugün de çift şeritli yolların ortasında demir bariyerleri söken göstericiler, protesto güzergahının yakınındaki yollara barikat kurarken, Noel Baba kıyafeti giymiş ve kendini Kanadalı olarak tanıtan biri göstericilere destek sloganları attı.

"Kanadalı Noel Baba" protestolar için "Bu Hong Kong'un meselesi değil, dünyanın meselesidir." ifadelerini kullandı.

Göstericilerden AA muhabirine açıklama yapan Billy adlı bir üniversite öğrencisi ise polisin "barışçıl gösterilere dahi müdahale ettiğini" savunarak bariyerleri kendilerini korumak için kurduklarını dile getirdi.

Diğer bir kolej öğrencisi Alex Chan de protestoları "geleceklerini korumak için" yaptıklarını dile getirdi.

SERTLİK DÜZEYİ ARTIYOR

Gösterilerde eylemciler, yüz tanıma sistemi olan kameraların bağlı oldukları direkleri yerlerinden sökerken; polis müdahalesinde ise birbirlerine yakın temasta bulundular.

Hong Kong'da göstericiler kamera direğini söktü VİDEO

TOMALAR MÜDAHALE ETTİ

Ayrıca Hong Kong polisi yağışı havada gazlı müdahalenin etkili olmaması nedeniyle göstericilere karşı TOMA'ya su sıktı ve dağıttı.

Hong Kong'daki gösteriler hız kesmeden devam ediyor

ÇİN'E İADE TASARISI

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong'daki gösteriler hız kesmeden devam ediyor

TASARI ASKIYA ALINMIŞTI

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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