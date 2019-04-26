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Honor 8s tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Honor'un giriş seviyesindeki en güçlü modeli 'Honor 8s' resmi olarak tanıtıldı. Telefonun teknik özelliklerini ve çıkış fiyatını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 10:03..
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Piyasaya sürdüğü fiyat-performans ürünü akıllı telefonlarıyla bilinen Honor, en yeni giriş seviyesi telefonu olan Honor 8s modelini resmi olarak duyurdu. Damla çentikli tasarımıyla ve oldukça uygun fiyatlı olmasıyla dikkatleri üzerine çeken telefonun detaylı özelliklerine hep birlikte bir göz atalım.

honor 8s

HONOR 8s ÖZELLİKLERİ

Damla çentikli tasarıma sahip 5.71 inç büyüklüğünde HD+ ekran ile kullanıcıların karşısına çıkan Honor 8s, MediaTek Helio A22 işlemcisinden gücünü alıyor. Giriş seviyesi modellerde sıkça gördüğümüz 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip telefonda 3020 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

honor 8s

    13 MP tek bir arka kamera barındıran Honor 8s'nin ön tarafında ise yapay zeka destekli 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip telefonda ise herhangi bir parmak izi okuyucusu bulunmuyor.

    Mavi, siyah ve altın renk seçenekleriyle satışa çıkacak telefonun çıkış fiyatı ise 131 dolar olarak açıklandı.

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