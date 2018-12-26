Honor'un yeni akıllı telefonu Honor View 20 tanıtıldı

Honor, bu ayın başlarında 2019 Ocak ayının ortalarında tanıtacağı yeni bir telefon hakkında ipuçları vermişti. Görünüşe göre Honor, fazla beklemek istemedi. Şirket, Honor View 20 adlı akıllı telefonunu Çin'de açıkladı. Telefon ayrıca 22 Ocak'ta Fransa'da tanıtılacak.





Görünüşe göre Honor'un yeni cihazı, arka tarafında görünmez bir nanoteknoloji oluşturmak için nanolitografi kullanan ilk akıllı telefon olacak. Bu teknoloji, daha uzun ömürlü, dayanıklı ve göze hoş gelen bir tasarım oluşturmak için kullanılıyor. Honor'a göre View 20, FullView ekran 3.0 ve %91.8'lik ekran-gövde oranına sahip ilk akıllı telefon olacak. l

HONOR VİEW 20 ÖZELLİKLERİ

48 megapiksel arka kameraya ve 25 megapiksel ön kameraya sahip olan telefonda, Sony IMX586 destekli CMOS görüntü sensörü bulunuyor. Yapay zeka destekli kamera, daha iyi ve daha canlı görüntüler elde edebilmenizi sağlıyor. 6GB RAM-128 GB depolama ve 8GB RAM-256 GB depolama seçenekleri ile gelecek telefonda, Kirin 980 yonga seti bulunuyor. Telefon ayrıca FULL HD çözünürlükte 6.4 inçlik bir ekrana ve 4.000 mAh bataryaya sahip.





Honor, View 20'nin Çin'de 435-510 dolar civarında satışa çıkacağını açıklasa da, diğer ülkelerde fiyatlar daha yüksek olacak. Ülkemize ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı hakkında henüz bir bilgi yok.









