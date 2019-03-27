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Hortumda uçan adam konuştu

Osmaniye'de hortuma yakalanarak şemsiyeyle uçan adam, yaşadığı o anları anlattı.

İHA | 27.03.2019 - 17:44..
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Hortumda uçan adam konuştu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen hortumda, gölgelik şemsiyesiyle bir işçinin havaya uçması güvenlik kamerasınca görüntülenmişti. Görüntülerin yayılmasının ardından olayın kahramanı Sadık Kocadallı, korku dolu anlarda yaşadıklarını anlattı.

Hortumda uçan adam konuştu

"ŞEMSİYE GİTTİ BEN KENDİMİ YERE ATTIM"

Şemsiye ile birlikte havalanan Sadık Kocadallı isimli işçi, "O gün hortum çıktı. Biz burada çalışıyorduk. Şemsiyemizi kapatalım dedik. Ben şemsiyenin üzerine çıktım. Bizi 4-5 metre havaya kaldırdı. Artık olacak gibi değil şemsiye halen gidiyor ben de kendimi yere attım. Öyle bir hadise oldu. Şemsiye elektrik direğine çarptı durdu.” dedi.

Hortumda uçan adam konuştu

OSMANİYE'DE HORTUM

Osmaniye'de 25 Mart Pazartesi günü, Kadirli Belediyesi Sebze Hali'nde başlayan ve 10 dakika süren şiddetli rüzgarın ardından çıkan hortumda, şemsiyeler uçuştu. Şiddetli hortum, şemsiyeyle birlikte 3 kişiyi havaya kaldırdı. 2 kişi şemsiyeyi bırakıp uzaklaşırken Kocadallı, şemsiyeyle birlikte yaklaşık 5 metre yüksekliğe kadar çıktıktan sonra düştü.

Hortumda uçan adam konuştu

Hafif yaralanan Kocadallı'nın şemsiye ile birlikte havalandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Hortumda uçan adam konuştu VİDEO

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