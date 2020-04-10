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Hosting nedir

Hosting veya Barındırma, bir web sitesinde yayınlanmak istenen sayfaların, resimlerin veya dokümanların internet kullanıcıları tarafından erişebileceği bir bilgisayarda tutulmasıdır.

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Hosting nedir

Günlük hayatta işinize yarayan resim video, belge ve bunun gibi bir çok dosyayı saklamak için bilgisayarların harddiskini veya flash bellekleri kullanırız ve ihtiyacımız olduğu her an bu dosyalara erişebiliriz.

İşte web sitelerinizin içeriğini ve dosyalarını da bir bilgisayarda depolamak zorundayız ve ziyaretçilerin sitenize erişebilmesi için o bilgisayarın sürekli açık olması gerekir.

Web sitenizi barındırmak için  bir ağa bağlı bilgisayar ve bant genişliğine ihtiyacımız var. İşte bu tür makine ve sunuculara hosting deniyor.

hostig

HOSTING TÜRLERİ

Shared Hosting / Paylaşımlı:

    Bu tür sistemlerde tek bir sunucu üzerinde, sunucunun bant genişliği ve fiziksel gücüne göre fazla sayıda hosting barındırılabilir, sözgelimi ortalama bir ev bilgisayarından oluşturulacak bir sunucu 100 adet linux hosting barındırılabilirken, markalı ve sunucu olarak üretilmiş özel makinalarda sitelerin standart ve yüksek yoğunluklu olmadığını düşünürsek 1000'den fazla hosting hesabı açılabilir.

     

    Co-Location / Sunucu Bulundurma:

      Bu hizmette, hizmeti sunucu bant genişliği ya da trafik, eğer varsa elektrik ücreti eğer talep ediliyorsa kurulum ücreti olarak temin edersiniz, kurulacak yazılım ve lisansların da ücretleri anlaşmaya bağlı olarak sizin karşılamanız gereken ücretlerdir. Bunun dışında fiziksel olarak sunucuyu çalışır durumda data centera teslim etmek durumundasınız.

       

      Reseller / Bayi:

      Shared hosting / Ortaklaşa sunucularda da bu hizmet sunulabilir, esasen aldığınız hosting paketi bayi paketi ya da reseller adı altında bulunmakta ve yukarıda yazdığımız paylaşımlı hosting sunucularında kullanılmaktadır. Burada tek fark size ait bir limit dahilinde birden fazla hosting hesabını kendi panelinizden kendi kendinize açabilmenizdir.

       

      Dedicated Hosting / Kiralık Sunucu:

        Bu hizmette talep ettiğiniz sunucu anlaşmanıza bağlı olarak sizin adınıza temin edilir. Bazı firmalar bu hizmetin anlaşmasını sözleşme bitiminde sunucunun size ait olacağı tahüdünü verebilirler, normal şartlarda fiziksel makinanın ortalama maliyetini ve buna bağlı olarak bant genişliği ve elektrik ücretini ayrıca ödersiniz.

        Instagram: @eshteknoloji

        Hosting nedirHosting nedir

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